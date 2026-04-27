Ante el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de EU, la Presidenta dijo confiar que lo ocurrido sea un caso de excepción

Laura Arana

La indagatoria será encabezada por la actual fiscal especializada en Atención a Mujeres de Chihuahua, Wendy Chávez Villanueva.

En su conferencia matutina hoy lunes, la mandataria federal refirió que Maru Campos tendrá que informar sobre el tema y recordó que fue citada el martes ante el Senado de la República para hablar sobre dicho operativo.

“No queremos tener una mala relación con el gobierno de Estados Unidos, pero tienen que respetarnos”, subrayó.

Sheinbaum habló sobre las versiones de un grupo de opositores que han destacado que la mandataria no reconoce los esfuerzos en materia de seguridad de la entidad gobernada por el PAN, a lo que declaró: