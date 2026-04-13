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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Sheinbaum descarta conocer salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia de Morena

La presidenta afirmó que no tiene información sobre un relevo en la dirigencia de Morena y subrayó que quienes busquen una candidatura deben dejar sus cargos en el gobierno

Rafael Ramírez / El Sol de México

En ese contexto, Sheinbaum aprovechó para reiterar que los servidores públicos interesados en participar en procesos electorales deberán separarse de sus cargos con anticipación.

La presidenta enfatizó que no es adecuado combinar funciones públicas con aspiraciones políticas, por lo que llamó a quienes busquen contender a dedicarse plenamente a actividades partidistas.

“O sea, tienen que dejar el gobierno y en todo caso, pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca. Entonces eso es muy importante”. Asimismo, reiteró que, hasta el momento, no hay información oficial sobre cambios en la dirigencia de Morena.

Sheinbaum añadió que, en caso de que funcionarios de su administración decidan buscar una candidatura, deberán notificarlo oportunamente para separarse del cargo y realizar trabajo territorial.

“Y en el gobierno de México, pues ya tendrá que decirme quién quiera irse de candidato, candidata a algún lado, pues para poder dejar el gobierno e irse pues a hacer su trabajo territorial. Pues con tiempo, ¿verdad?”.

Finalmente, insistió en que su gobierno mantendrá una línea clara para evitar conflictos de interés en el proceso político rumbo a los próximos comicios.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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