









Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Sheinbaum cuestionó la necesidad de realizar estas movilizaciones que han afectado la vialidad en la capital / Foto: Romina Solís / El Sol de México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aunque se mantienen mesas de diálogo activas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tanto en los estados como en la Ciudad de México, existen límites financieros que impiden cumplir con la totalidad de su pliego petitorio. “Es que hay temas que el presupuesto público no da para cumplir”, afirmó la mandataria, al explicar que los recursos están comprometidos en programas de bienestar y los incrementos salariales otorgados al magisterio.

En conferencia de prensa mañanera, la Jefa del Ejecutivo federal también dijo que ya no participa en las reuniones de la CNTE de manera personal luego de que los maestros no se presentaran a la última reunión a la que habían convocado con la presidenta Sheinbaum. “La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron”, dijo la mandataria.

En este contexto, la presidenta dijo que los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) son quienes atienden las demandas del magisterio en este paro de 72 horas que inició ayer, miércoles 18 de marzo y que se extenderá al viernes.

Sheinbaum también cuestionó la necesidad de realizar estas movilizaciones, que han afectado la vialidad en la capital, cuando ya se tienen estas mesas de diálogo con el gobierno federal, pues señaló que en sexenios anteriores, cuando no se recibía a las y los maestros de la CNTE, sí había una necesidad de meter mayor presión al gobierno en turno.

Sobre las demandas de la CNTE de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, disposiciones de la reforma educativa de Peña Nieto y el aumento salarial, la presidenta recordó que desde 2018 los salarios de los maestros han aumentado de manera importante, destacando el incremento del 10 por ciento el año pasado y la basificación de un millón de plazas que se otorgaron en el sexenio anterior tras el freno de la reforma educativa de Peña.

Sheinbaum subrayó que su administración busca la mejor manera de ayudar a los maestros de México, por lo que han apoyado en particular al magisterio en Oaxaca y Chiapas, aunque reiteró que la respuesta a las demandas estará sujeta a lo que sea financieramente posible dentro de los mecanismos de apoyo actuales, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar.