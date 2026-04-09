Sheinbaum descarta riesgos con ley que permite inversiones privadas en infraestructura social

La mandataria federal dijo que la ley no busca endeudar al país ni utilizar las afores de las personas.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La jefa del ejecutivo federal puntualizó que las inversiones mixtas entre el sector público y privado sirven para que el Estado mantenga la rectoría en las obras de infraestructura.

El pasado martes, el Senado de la República aprobó con 84 votos a favor la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

Dicha ley con 141 artículos, busca regular los mecanismos de inversión público-privada en temas de infraestructura social.