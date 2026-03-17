Sheinbaum destaca “gesto de acercamiento” del rey Felipe VI de España sobre reconocer abusos en la Conquista
Cuestionada por si este nuevo paso podría conducir a una invitación oficial al monarca para venga a México, Sheinbaum contestó: “vamos a ver”
Jorge Salcedo / El Sol de México
El lunes durante su visita a la exposición “La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional, con sede en Madrid, Felipe VI admitió que hubo “mucho abuso” durante la Conquista.
Tras señalar que este hechos “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, el rey señaló que el análisis debe hacerse en su justo contexto y sin abordarlo desde los conceptos morales y éticos del presente.
Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.