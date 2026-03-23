Sheinbaum destaca nuevas líneas de investigación para caso Ayotzinapa y busca apoyo internacional

La mandataria cuestionó un amparo relacionado con la resolución de un juez que pide al Ejército entregar la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) por parte de Sedena, el cual está en revisión

Rafael Ramírez / El Sol de México

Sobre una eventual reincorporación de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), declaró que no hay disposición de los especialistas.

Indicó que existen resoluciones judiciales en curso —una originada en Tamaulipas y otra en la Ciudad de México— vinculadas a la entrega de información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) en Iguala.

Reabren línea sobre funeraria en Iguala

El sitio, precisó, ya había sido mencionado en investigaciones previas del GIEI, pero en su momento fue descartado.

“Esta funeraria en Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de manera muy irregular, ya había aparecido en la investigación del GIEI, pero se desechó”, dijo.

La mandataria evitó adelantar si los restos podrían corresponder a los estudiantes desaparecidos, al señalar que no dará detalles que puedan interferir en las indagatorias.

No obstante, confirmó que los propietarios del establecimiento ya fueron detenidos, la investigación lleva varios meses en curso y se realizarán nuevas búsquedas en el lugar.

“Las nuevas investigaciones llevaron a este sitio. Hay una investigación muy profunda”, sostuvo.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, a mantener informadas a las familias sobre los avances.