Sheinbaum dialoga con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, para fortalecer relaciones bilaterales

La presidenta también agradeció a la Agencia de Cooperación de Japón por el apoyo que brindaron a México en materia ambiental

Ali Rodríguez / El Sol de México

En el mensaje publicado en su cuenta de X, Sheinbaum también expuso actualmente en el país se esncuentran establecidas mil 600 empresas japonesas que han creado alrededor de 350 mil empleos directos.

Por lo anterior, Sheinbaum y Takaichi acordaron seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países.