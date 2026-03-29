Sheinbaum entrega títulos agrarios a mujeres y reivindica su derecho a la propiedad

Desde Topilejo, la presidenta destacó la meta de 150 mil certificados agrarios para mujeres y vinculó la política de tierras con la Cuarta Transformación

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Uno de los derechos que parecía más difícil era el derecho a la propiedad. Como si las mujeres no tuviéramos derecho a ser ejidatarias o comuneras. ¿Quién dijo eso? Claro que podemos”, sostuvo.

Recordó su vínculo con la demarcación desde que fue alcaldesa y secretaria de medio ambiente capitalino, donde —dijo— ha trabajado desde finales de los años noventa en la defensa del suelo de conservación frente al avance de la mancha urbana.

En su mensaje, enmarcó la entrega de títulos dentro de la agenda de igualdad de género de su gobierno, que incluye programas sociales, el sistema nacional de cuidados y la pensión para mujeres bienestar.

La presidenta vinculó esta política con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, al señalar que su administración —a diferencia del periodo neoliberal— gobierna “para el pueblo” y ha ampliado derechos sociales y económicos.

En ese contexto, hizo un repaso histórico para reivindicar el papel de las mujeres en las transformaciones del país, desde la Independencia hasta la Reforma, donde destacó figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Margarita Maza de Juárez, a quien reiteró como “primera embajadora histórica de México”.

“Estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo y sus derechos agrarios”, subrayó.

Para concluir, reiteró su compromiso con los pueblos originarios de la capital y la defensa del territorio. “¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres agrarias! ¡Que vivan los derechos de las mujeres!”, concluyó.

Entrega de títulos es un acto de justicia: Brugada

Previo a su intervención, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que la entrega de títulos agrarios representa un acto de justicia histórica para las mujeres campesinas, quienes durante décadas trabajaron la tierra sin certeza jurídica sobre su propiedad.

Señaló que esta política contribuye a fortalecer su autonomía económica y a reducir brechas de desigualdad en el campo.

“Hoy avanzamos hacia un país más justo, donde las mujeres del campo tienen el lugar que les corresponde”, afirmó.

En la misma línea, la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, calificó la entrega de certificados como una “triple reivindicación”: para los núcleos agrarios, para el valor ambiental del territorio y para los derechos de las mujeres.

Destacó que la Ciudad de México cuenta con más de 80 mil hectáreas de suelo de conservación, fundamentales para la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio ambiental, en manos de ejidos y comunidades.

“La tierra siempre ha sido nuestra, pero hoy también la nombramos como nuestra en lo legal”, expresó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que esta política busca revertir una desigualdad estructural, al señalar que cerca del 70 por ciento de la tierra en el país sigue en manos de hombres.

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Indicó que el gobierno federal trabaja en una cartilla de derechos de las mujeres agrarias para fortalecer su acceso a la propiedad y su participación en la vida comunitaria.

“Es un acto de justicia histórica frente a décadas de exclusión”, sostuvo.