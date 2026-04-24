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Méxicoviernes, 24 de abril de 2026

Sheinbaum enviará equipo a Canadá para continuar acuerdos comerciales e inversiones bilaterales

Este viernes sostiene llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; abordan trabajar juntos en revisión de T-MEC

Laura Arana

En sus redes sociales, la mandataria informó que sostuvo una conversación telefónica “muy grata” con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Indicó que el objetivo de la plática fue dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones entre ambos países.

Esta mañana, en su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que sostendría una llamada telefónica con el primer ministro canadiense.

La conversación se da en el marco de la revisión del T-MEC, del que Canadá, México y Estados Unidos son socios comerciales.

También destacó la próxima misión que encabezará en Canadá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard para dar continuidad a los acuerdos en materia comercial y de inversiones. 

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