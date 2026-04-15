Sheinbaum es elegida como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time
La publicación destaca el perfil de la mandataria y los logros que han marcado su mandato hasta el momento, como enfrentar al narcotráfico
EFE
Ella habló con calma en defensa de la soberanía mexicana mientras eludió la confrontación”, expuso Grillo.
Estas “victorias”, argumentó la revista, “la han hecho una de las
Aún así, la nota advierte de retos como una economía mexicana “lenta”, la persistencia del crimen y la crisis de decenas de miles de desaparecidos.
Sheinbaum comparte la categoría de ‘Líderes’ con el papa León XIV y los mandatarios de Estados Unidos; Canadá, Mark Carney; China, Xi Jinping; Japón, Sanae Takaichi; Israel, Benjamín Netanyahu; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, y Dinamarca, Mette Frederiksen.