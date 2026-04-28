Sheinbaum está “exhausta y agotada” ante las presiones de Trump, según The Wall Street Journal

El rotativo estadounidense señala que “a menudo arremete contra los miembros de su equipo” y esta actitud incrementó tras la muerte de los agentes de EU en Chihuahua

EFE

El rotativo explica que Sheinbaum se encuentra en una compleja encrucijada política al tratar de equilibrar las crecientes exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las expectativas de su base izquierdista.

Según fuentes cercanas a la mandataria citadas por el rotativo neoyorquino, Sheinbaum se muestra cada vez más “dubitativa y exhausta” tras pasar largas horas en el Palacio Nacional.

En lugar de denunciar una violación a la soberanía mexicana por la presencia no autorizada de agentes extranjeros, detalla el WSJ, Sheinbaum optó por dirigir la culpa hacia la gobernadora María Eugenia Campos.