Sheinbaum impulsa el turismo comunitario como prioridad nacional en Quintana Roo

La mandataria firmó un decreto para colocar al turismo comunitario como prioridad nacional.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Si viene un mexicano o mexicana de otro lugar de la República, sepa de los indígenas mayas como tejen, como bordan, como se vive su territorio y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano”, dijo.

Sheinbaum Pardo recordó que actualmente el Gobierno Federal asigna recursos de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

También de la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), universidades y organizaciones de la sociedad civil.