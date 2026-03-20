Sheinbaum impulsa el turismo comunitario como prioridad nacional en Quintana Roo
La mandataria firmó un decreto para colocar al turismo comunitario como prioridad nacional.
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
“Si viene un mexicano o mexicana de otro lugar de la República, sepa de los indígenas mayas como tejen, como bordan, como se vive su territorio y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano”, dijo.
Sheinbaum Pardo recordó que actualmente el Gobierno Federal asigna recursos de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).
También de la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.