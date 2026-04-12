Sheinbaum inaugura en Tlaxcala el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar del Plan México

Con una inversión de 540 millones de dólares, el proyecto en Huamantla forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la producción y reducir importaciones

Victor Hugo Solano

Durante el acto inaugural, la mandataria destacó que el objetivo central del plan es reducir la dependencia de importaciones y consolidar el sello “Hecho en México”, impulsando la capacidad productiva interna.

De acuerdo con lo expuesto por la titular del Ejecutivo, estos polos buscan crear entornos atractivos para la inversión, con incentivos especiales que faciliten la instalación de empresas y fomenten la competitividad regional.

Las autoridades también resaltaron que, pese a un entorno internacional complejo, la economía mexicana mantiene indicadores positivos, como la estabilidad del peso, el crecimiento del turismo y el aumento en la Inversión Extranjera Directa (IED).

Con la puesta en marcha de este primer polo, el Ejecutivo busca sentar las bases de un modelo de desarrollo que no solo genere riqueza, sino que también garantice que sus beneficios lleguen a todos los sectores de la población.