Sheinbaum instruye a estados respetar leyes de colaboración con EU en materia de seguridad

Claudia Sheinbaum remarcó que la soberanía de México es inviolable / Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com

Los gobiernos de los estados deben cumplir con las leyes y lo que dicta la Constitución, sobre todo en colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien instruyó emitir un comunicado para recordarles a los mandatarios estatales el respeto a la legislación.

En conferencia de prensa matutina, la presidenta de México informó que: “Hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de Gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y, en particular, con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración”, apuntó.

Destacó que en este tema hubo una falla de una autoridad estatal, tanto del gobierno como de la fiscalía de Chihuahua, al permitir la participación de elementos de Estados Unidos sin notificar al orden federal. Los dos elementos de una agencia de Estados Unidos fallecieron el domingo pasado en un accidente automovilístico, tras realizar el operativo de desmantelamiento de un nacolaboratorio.

“Ayer salió en redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua (…) diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias. Lo dice explícitamente el secretario de Seguridad; lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería haber informado a las instancias federales. La principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, refirió.

Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es, en el fondo, esto: una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades u operaciones Claudia Sheinbaum

Sheinbaum remarcó que la soberanía de México es inviolable. “Lo he mantenido así, no solamente por convicción personal, sino porque esa es mi función como Presidenta de la República. Y así tiene que mantenerse, y mantener la colaboración con Estados Unidos en el marco de entendimiento que hemos acordado entre ambos gobiernos, ya que además estamos avanzando muy bien. Entonces, qué necesidad de que no se siga este protocolo y este acuerdo o este entendimiento que tenemos entre ambos países”, sostuvo

La mandataria federal dijo que su gobierno no quiere entrar en disputa con el gobierno de Estados Unidos: “Tenemos una excelente colaboración en materia de seguridad. Pero a los gobiernos de los estados, y en particular a Chihuahua, esa colaboración la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores. No pueden ellos establecer una relación directa, no se puede. Y menos en operativos en campo. Incluso la capacitación tiene que pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, acotó.

“No es un asunto de de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento. Es la labor de la Presidenta, en todos los campos. En el caso del gobierno de Chihuahua, pues tienen que explicar”, aseveró.

También subrayó que la conducta del gobierno de Chihuahua sobre la participación de agentes del país vecino en tareas de seguridad “No es un reto a nuestro gobierno, es una violación a la ley”. Por ello, exigió que la mandataria de la entidad, así como autoridades deben una explicación sobre estos hechos ocurridos.

“Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua. O sea, ¿bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Cualquier colaboración que quiera hacer cualquier estado tiene que pasar por Relaciones Exteriores y, en particular, en materia de seguridad”, dijo.

“A lo mejor hay un acuerdo con una embajada para trabajar temas de educación. Por supuesto, tiene que haber información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero particularmente en los temas de seguridad es importante que se siga la Ley de Seguridad Nacional, sobre todo cuando se trata de agencias de otros países, y en particular de Estados Unidos”, añadió.