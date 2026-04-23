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Méxicojueves, 23 de abril de 2026

Sheinbaum instruye a estados respetar leyes de colaboración con EU en materia de seguridad

Hubo una falla de una autoridad estatal, tanto del gobierno como de la fiscalía de Chihuahua, al permitir la participación de elementos de Estados Unidos sin notificar al gobierno federal.

Laura Arana

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ANÁLISIS

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

Sheinbaum apuntó que se tiene que averiguar qué convenios y acuerdos hay entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, y que será parte de las conversaciones que tendrá este jueves el secretario de Seguridad con la mandataria estatal.

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