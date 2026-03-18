La agencia EFE confirmó que la carta de la presidenta fue enviada antes de las declaraciones del rey sobre los abusos de la Conquista

EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al rey Felipe VI a asistir al mundial de futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, según informaron este miércoles fuentes de la Casa Real.

La Casa del Rey ha recibido “con agrado” esta invitación personal al monarca a visitar México en el marco de la “relación fraternal” de amistad entre los dos países, indicó Zarzuela.

La carta de Sheinbaum tiene fecha del 3 de febrero y fue recibida el pasado 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela.

Y recordó como los propios Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, y las Leyes de Indias tuvieron “un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende”.

Ya el pasado enero Sheinbaum consideró un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidenciaba que “están con los pueblos originarios”.

No obstante, la gobernante mexicana insistió en la importancia que a su juicio tendría el reconocimiento de las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarios por parte de España, una época histórica que fue “muy violenta”.

Antes, el ministro de español de Exteriores, José Manuel Albares, había afirmado que a lo largo de la historia compartida entre ambas naciones “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

Una petición de perdón que se remonta a 2019