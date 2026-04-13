Sheinbaum niega ruptura con España, pero reabre choque histórico por la conquista rumbo a Cumbre en Barcelona

Sin embargo, la Presidenta insiste en exigir una revisión crítica de la Conquista y presiona por el reconocimiento de agravios, en medio de una nueva postura del gobierno español

Rafael Ramírez / El Sol de México

Respecto a cuestionamientos sobre un eventual restablecimiento de relaciones, la mandataria cerró el paso a esa narrativa: “Nunca ha habido, nunca se ha roto la relación diplomática con España. Nunca”.

“Las relaciones diplomáticas continúan, las relaciones comerciales continúan, el turismo continúa. Es decir, nunca ha habido rompimiento”, insistió, al tiempo que defendió que el diferendo es de carácter histórico y no institucional.

Reconoce viraje en España, pero mantiene presión

Sheinbaum admitió un cambio en la postura del gobierno español y de la monarquía, luego de años de rechazo a la exigencia mexicana.

Destacó que tanto el rey Felipe VI como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han hecho declaraciones que abren la puerta a reinterpretar la conquista, aunque sin llegar a la disculpa formal que ha demandado México.

“Hay un paso en ese sentido… no es exactamente lo que se pedía, pero sí hay un reconocimiento de que debemos evaluar de manera distinta ese periodo”, señaló.

Pese a ello, dejó claro que su gobierno no dará por cerrado el tema y buscará mantenerlo en la agenda bilateral.

Viaje exprés, sin carácter de Estado

La presidenta acotó que su visita a Barcelona no será una visita de Estado, sino una participación en un foro internacional donde coincidirá con líderes de América Latina y Europa.

Indicó que su agenda aún está en definición, por lo que no está confirmada una reunión con la Casa Real, aunque sí prevé un encuentro con Sánchez en el marco del evento.

Reescritura histórica como eje político

Más allá de la agenda diplomática, Sheinbaum utilizó el tema para reforzar la narrativa de su gobierno sobre la conquista, a la que calificó como un proceso violento de imposición y despojo.

“Fue un encuentro bastante violento: hubo matanzas, se impuso una sola religión y hubo saqueo durante 300 años”, afirmó.

Sostuvo que los pueblos prehispánicos tenían niveles de desarrollo incluso superiores en distintos ámbitos y que reconocer esa historia es parte de la “dignidad” del país.

En ese contexto, retomó la obra del historiador Miguel León-Portilla para insistir en la necesidad de escuchar la versión de “los vencidos” frente a la narrativa dominante.

¿Cuándo irá Sheinbaum a Barcelona, España?

Sobre su participación en la cumbre de gobiernos progresistas, Sheinbaum adelantó que llevará un mensaje alineado con los principios de su administración: paz, justicia social y rechazo al gasto en conflictos armados.

“La paz, el reconocimiento de que por el bien de todos, primero los pobres, que no se gaste tanto en guerras y se atienda a la humanidad”, expresó.