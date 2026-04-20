La víctima de la agresión fue una mujer canadiense y el atacante se quitó la vida

Laura Arana

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, aseguró.

“Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, agregó Sheinbaum.

Por separado, el Gabinete de Seguridad explicó que un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Para atender la situación se desplegó un operativo con elementos de la Secretaría del Estado de México y la Guardia Nacional.

“Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”.

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que personal de salud brinda atención médica a siete personas tras el incidente, entre ellas una persona menor de edad.

Indicó que los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica.

Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.

También, la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lamentó los hechos registrados y apuntó que hay coordinación con las autoridades del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a fin de proporcionar información oportuna.

“Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos”.