Sheinbaum ordenó pago de adeudos a productores, asegura dirigente nacional de Rescate del Campo

Entre las demandas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, piden al gobierno sacar los granos básicos del T-MEC y detener las importaciones indiscriminadas

Bertha Becerra / El Sol de México

Eraclio Rodríguez subrayó: “La presidenta autorizó el pago de esa deuda, de esos recursos. Eso es un alivio y pone al descubierto de que sí hay razones para protestar y se han incumplido los acuerdos”.

Recordó que cuando hay manifestaciones en la Plaza de la Constitución y convoca la presidenta Sheinbaum y se llena, dicen que le caben 300 mil o 400 mil asistentes.

Adelantó que tienen reunión del Frente para preparar el encuentro que sostendrán en la Secretaría de Gobernación. “Esperamos que el secretario de Agricultura, Julio Berdegue no asista”.

Por otra parte, comentó que ya aparecieron los integrantes del Frente desaparecidos en Tlaxcala. “Como a las 9, diez de la mañana del martes, los dejaron libres en una calle y se comunicaron con los compañeros. Todos bien”, aseguró,

También el retiro del IEPS al diésel para el transporte y el uso de tractores y equipos en la producción del campo y la creación de una Banca de Desarrollo para el Campo.