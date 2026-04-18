Sheinbaum pide en España destinar gasto militar mundial para reforestación y declaración contra intervención en Cuba

Será México en 2027, sede la V Cumbre en Defensa de la Democracia

Laura Arana

También externó una invitación para que la Cumbre en Defensa de la Democracia 2027 se lleve a cabo en México y se dialogue sobre una economía centrada en el bienestar y una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Al tomar la palabra en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que presidió el presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la mandataria federal afirmó que: “No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”.

Sobre la petición de una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, remarcó que el diálogo y la paz deben prevalecer.

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Sheinbaum subrayó que acudió a la cumbre representando al pueblo de México con orgullo y que decidió en 2024 “romper su historia de machismo” y elegir a la primera presidenta en su historia.

“Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan. Un pueblo que en 2018 decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida o, como lo decimos en México: ¡Por el bien de todos, primero los pobres!”.

“Vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Vengo a la cumbre por la democracia para felicitar a mis colegas presidentes que luchan todos los días por ella”, remarcó.

“Vengo del legado de Miguel Hidalgo y Costilla, que en 1810 levantó la voz por la independencia y días después tuvo la valentía de declarar la abolición de la esclavitud. Vengo con el legado de José María Morelos y Pavón, quien en los Sentimientos de la Nación escribió palabras que aún estremecen”.

Al tomar la palabra e inaugurar el encuentro, el presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, informó sobre la propuesta de la mandataria federal de que México sea la sede en 2027 de la V Cumbre en Defensa de la Democracia.

“Quiero dar la bienvenida a los gobiernos que se incorporan por primera vez a esta reunión y también agradecer a la presidenta de México el que haya ofrecido México para albergar la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia, cuando entre todos fijemos una fecha para el año 2027”, señaló.

“Creo que es el momento de pasar del compromiso que todos tenemos a la acción concertada, de reforzar esta alianza, de ofrecer resultados y volver a crear esperanza entre nuestras sociedades”.

El presidente de España subrayó los tres objetivos del encuentro que se realizó en Barcelona este sábado y propuso que la Organización de las Naciones Unidas sea renovada y reformada, e incluso liderada por una mujer.

El segundo objetivo, dijo, es impulsar una agenda legislativa para exigir responsabilidad a las plataformas y a sus directivos, y perseguir la manipulación algorítmica, como la difusión de contenidos ilegales, con el objetivo de combatir el impacto del odio y la polarización. Y el tercer eje es el combate contra la desigualdad.

“La desigualdad, además de ser injusta, es difícilmente compatible con democracias sanas y fuertes”.

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“Tenemos que proponer, tenemos que liderar, tenemos que demostrar que la democracia no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Ese es el espíritu de esta reunión”, concluyó.

El encuentro, al que asistieron también los presidentes Gustavo Petro Urrego, de la República de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de la República Federativa de Brasil; Yamandú Orsi, de Uruguay, estuvo mediado por el expresidente de Chile, Gabriel Boric.