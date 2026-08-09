Sheinbaum planta árboles mientras la reforestación cae a su nivel más bajo en décadas
La presidenta encabezó una jornada nacional para sembrar 6.6 millones de árboles y plantas, pero datos de su propio gobierno muestran que en 2025 apenas se plantaron dos millones de árboles, 99.6% menos que en 2011
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