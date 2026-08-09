elsoldemexico
Méxicodomingo, 9 de agosto de 2026

Sheinbaum planta árboles mientras la reforestación cae a su nivel más bajo en décadas

La presidenta encabezó una jornada nacional para sembrar 6.6 millones de árboles y plantas, pero datos de su propio gobierno muestran que en 2025 apenas se plantaron dos millones de árboles, 99.6% menos que en 2011

Síguenos en:whatsappgoogle

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

JORNADA09 CUE
Sheinbaum evento reforestación
Miles de trabajadores asistieron al evento que tiene como meta, sembrar más de seis millones de árboles - Foto: Julio César Martínez / El Sol de Puebla
Sheinbaum evento reforestación
Los propios datos oficiales muestran que el problema central es mantener y recuperar superficies forestales - Foto: Julio César Martínez / El Sol de Puebla
Juan Carlos Rodriguez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / “Leer es un placer genial, sensual…”

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Sexo, intimidad sexual y todo lo que dejamos fuera

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Ezra, Nexos y la libertad

image
Eva Makivar

La Crème de la Crème / Adivinanza (tristemente) facilita

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES