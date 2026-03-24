Sheinbaum promete informe sobre personas desaparecidas esta semana

Adelantó que ya está listo el reporte y será presentado en los próximos días; destacó cambios legales y nuevos mecanismos de búsqueda tras diálogo con colectivos

Rafael Ramírez / El Sol de México

“Esta misma semana se va a presentar lo de desaparecidos. Ya está el informe… hoy me reúno con ellos para ver cómo queda la presentación”, indicó durante su conferencia matutina.

“Antes se registraba la desaparición, pero no necesariamente se abría una carpeta de investigación. Hoy por ley es obligatorio investigar y buscar”, subrayó.

Asimismo, destacó la implementación de nuevos mecanismos como sistemas de alerta temprana, que han permitido localizar con vida a personas reportadas como desaparecidas en distintas entidades del país en lapsos cortos.

Respecto a una eventual reunión directa con colectivos de búsqueda, Sheinbaum no la descartó, aunque consideró que, por ahora, la atención encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sido adecuada.

“Si es necesario, me reuniría. Pero están siendo atendidos de manera muy humana por la Secretaría de Gobernación”, afirmó.