Sheinbaum reactivará diálogo con España, afirma que es momento de hablar de la paz mundial

La mandataria viajará a Barcelona para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, encuentro donde también participarán los mandatarios de Brasil, Colombia y Uruguay

Sheinbaum explicó que visitará el Centro de Supercómputo de Barcelona, institución con la que el gobierno mexicano trabaja para que en nuestro país tenga su propia supercomputadora. Luego, por la tarde, regresará a México.

Se trata de la cuarta reunión de líderes globales con el objetivo de defender los principios y valores de la democracia, el multilateralismo, y el respeto al orden internacional basado en reglas, según señala la Moncloa sobre el encuentro.

En la cita, donde además del anfitrión, Pedro Sánchez, participarán los mandatarios de Brasil, Luiz Inació Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Obviamente (pienso reunirme), con el presidente de España. Con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay. Queremos reunirnos con el presidente del (Consejo de) la Unión Europea”, dijo Sheinbaum.

La iniciativa es considerada como un esfuerzo internacional lanzado inicialmente por Brasil y España en 2024 en Nueva York, para “enfrentar el aumento del extremismo, la polarización y la desinformación”, según se lee en sus principios.

Contrapeso ante el avance de la derecha

De acuerdo con el experto, la cumbre de Barcelona significa el momento en que la izquierda decide dejar a un lado el aislamiento para organizarse globalmente.

“La presencia de México en esta cumbre sin duda es relevante porque coloca al país en las toma de decisiones de este contrapeso a las decisiones de Estados Unidos, país con el que le ha tocado lidiar todos los días”, dijo.

A este encuentro se espera la asistencia de más de 100 partidos de los cinco continentes, así como de líderes sindicales nacionales e internacionales, activistas sociales y expertos del mundo académico.