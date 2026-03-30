Sheinbaum rechaza críticas de madres buscadoras y niega que investigaciones sean solo administrativas

La Presidenta aseguró que sí hay operativos en campo y que el cruce de datos fortalece la localización de personas; colectivos de madres buscadoras exigen transparentar la metodología del registro

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria respondió a los señalamientos de que la búsqueda se limita a procesos administrativos. “Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo”, afirmó.

“Si encontramos que una persona reportada como desaparecida realizó algún trámite años después, eso nos permite contactar a la familia y avanzar en su localización”, detalló.

La Presidenta también respondió a las críticas sobre posibles errores por homonimias, al señalar que no sólo se revisan nombres, sino también huellas dactilares y características físicas para confirmar identidades.

Las declaraciones ocurren tras el informe presentado el pasado 27 de marzo sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que desató inconformidad entre colectivos de familiares.