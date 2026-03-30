elsoldemexico
Méxicolunes, 30 de marzo de 2026

Sheinbaum rechaza críticas de madres buscadoras y niega que investigaciones sean solo administrativas

La Presidenta aseguró que sí hay operativos en campo y que el cruce de datos fortalece la localización de personas; colectivos de madres buscadoras exigen transparentar la metodología del registro

Rafael Ramírez / El Sol de México

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria respondió a los señalamientos de que la búsqueda se limita a procesos administrativos. “Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo”, afirmó.

“Si encontramos que una persona reportada como desaparecida realizó algún trámite años después, eso nos permite contactar a la familia y avanzar en su localización”, detalló.

La Presidenta también respondió a las críticas sobre posibles errores por homonimias, al señalar que no sólo se revisan nombres, sino también huellas dactilares y características físicas para confirmar identidades.

Las declaraciones ocurren tras el informe presentado el pasado 27 de marzo sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que desató inconformidad entre colectivos de familiares.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La Colección Gelman es de los Zambrano, de mexicanos

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / #TodossomosXcaret

image
Federico Döring

Las pensiones “machuchonas”

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES