Sheinbaum rechaza que revocación de mandato sea herramienta electoral para Morena

La presidenta sostiene que el mecanismo es un derecho ciudadano y no una forma de promoción partidista; admite que iniciativa aún puede modificarse

Rafael Ramírez / El Sol de México

Señaló que, aunque originalmente se planteó realizar la consulta a mitad del sexenio, finalmente se fijó un año después, lo que —dijo— redujo su alcance.

“Se instalaron solo una tercera parte de las casillas porque no había suficientes recursos y, aun así, participaron cerca de 16 millones y medio de personas”, apuntó.

“¿Qué problema tiene que quien está sujeto a revocación diga: ‘recuerden que hay revocación de mandato en tal fecha y decidan ustedes si nos quedamos o nos vamos’?”, planteó.

En ese sentido, enfatizó que lo que está prohibido es la promoción partidista, pero consideró “absurdo” que se pretenda impedir que el propio mandatario hable del proceso en el que está siendo evaluado.

“Sí, es un proyecto de nación. Pero si la gente no quisiera, por más que se hablara de eso, no votaría por la continuidad”, argumentó.

El planteamiento ha generado críticas de legisladores opositores, quienes advierten que empatar la revocación de mandato con procesos electorales podría influir en las preferencias ciudadanas y favorecer al partido gobernante.