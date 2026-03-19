Claudia Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania
La recepción oficial fue en el Museo Maya de Cancún y sucede luego de un encuentro entre la cancillería mexicana y una delegación de empresas alemanas de talla internacional.
Jorge Salcedo / El Sol de México
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que estas compañías desempeñan un papel esencial en la base industrial mexicana, especialmente en los sectores automotriz, químico, farmacéutico y de manufactura avanzada.
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