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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Claudia Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

La recepción oficial fue en el Museo Maya de Cancún y sucede luego de un encuentro entre la cancillería mexicana y una delegación de empresas alemanas de talla internacional.

Jorge Salcedo / El Sol de México

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que estas compañías desempeñan un papel esencial en la base industrial mexicana, especialmente en los sectores automotriz, químico, farmacéutico y de manufactura avanzada.

Reportero de medio ambiente, derechos humanos y temas religiosos. Me gusta contar historias en las que se cruzan la ciencia, la vida cotidiana y los números. Ciclista urbano, cocinero ocasional y amante del café de especialidad.

Jorge Salcedo
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