









Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Sheinbaum tuvo una reunión privada con el mandatario alemán antes de su participación en la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM) / Foto: X@Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo, al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Durante el encuentro ambos mandatarios realizaron el saludo oficial, se tomaron una fotografía y presenciaron la interpretación de los himnos nacionales de ambas naciones para dar inicio a la reunión bilateral entre Jefes de Estado.

Previo al encuentro con la presidenta, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio al bienvenida el día de ayer al representante de la República Federal de Alemania. Esta mañana se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el canciller y Frank-Walter Steinmeier, quien estuvo acompañado de una delegación empresarial alemana integrada por representantes de firmas globales como Merck, Bosch y Flix, además de diversas pequeñas y medianas empresas (pymes).

De acuerdo con datos de la SRE, México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina por el flujo de inversiones y empleos que significa la relación entre países: hay más de dos mil 100 empresas alemanas que operan en el país y que generan más de 300 mil empleos de alta calidad.

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Además del canciller mexicano, en esta reunión también participó el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; los directores generales de Diplomacia Económica, Farid Hannan; director general para Europa de la Cancillería, Octavio Tripp y de Coordinación Política, Pedro Matar.