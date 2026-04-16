Sheinbaum recibe cartas credenciales de cinco embajadores, entre ellos el representante de Cuba

La mandataria mexicana aprovechó el encuentro con el embajador cubano para recordad la “hermandad histórica” que une a México y Cuba

Laura Arana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió las cartas credenciales de cinco embajadores acreditados en nuestro país, incluyendo al de la República de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez.

En sus redes sociales, la Claudia Sheinbaum expuso que “México está hermanado con los pueblos del mundo”.

Sheinbaum destacó al subir una foto con Eugenio Martínez Enríquez que “al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad”.