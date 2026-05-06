Sheinbaum recibe disco de BTS en la visita a Palacio Nacional; resalta su sencillez y mensaje de paz

Mandatarios panistas de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro sostuvieron un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid para fortalecer vínculos en materia económica, turística y cultural
La Comisión Permanente del Congreso vivió un intenso enfrentamiento entre Morena y la oposición por acusaciones de vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios morenistas, mientras Morena advirtió con revelar expedientes de panistas.
La diputada emecista, Anayeli Muñoz, confrontó a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que reconociera los abusos de la conquista española, generando una polémica que incluye críticas cruzadas con la presidenta Claudia Sheinbaum
Legisladores de MC advierten que en Sinaloa “ya no hay fronteras entre cuándo es el crimen y cuándo es el Estado”, por lo que Movimiento Ciudadano pidió que los funcionarios señalados sean juzgados en México
Organizaciones civiles de Oaxaca denunciaron grupos en plataformas digitales que comparten fotos y videos de adolescentes sin consentimiento. La Fiscalía inició investigaciones por presunta violación a la intimidad sexual.