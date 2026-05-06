Sheinbaum recibe disco de BTS en la visita a Palacio Nacional; resalta su sencillez y mensaje de paz

MÉXICO

Morena y oposición se enfrentan por acusaciones contra Rubén Rocha y senadores morenistas

La Comisión Permanente del Congreso vivió un intenso enfrentamiento entre Morena y la oposición por acusaciones de vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros funcionarios morenistas, mientras Morena advirtió con revelar expedientes de panistas.