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Méxicomiércoles, 6 de mayo de 2026

Sheinbaum recibe disco de BTS en la visita a Palacio Nacional; resalta su sencillez y mensaje de paz

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que la música y los valores de la agrupación surcoreana une a México y Corea del Sur

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Laura Arana

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Sheinbaum y BTS
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que externó a la banda coreana que deben regresar el próximo año a nuestro país. - Foto: Omar Flores / El Sol de México
BTS EN MÉXICO
El regreso de BTS ha demostrado el gran impacto mundial que tiene la agrupación, y los millones de seguidores que esperaron volver a verlos juntos en los escenarios - Foto: Omar Flores / El Sol de México
ARMY BTS Zocalo
Así lucía la plancha del Zócalo capitalino para saludar a los BTS. - Foto: Omar Flores / El Sol de México
BTS
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Corea del Sur, uno de los principales socios comerciales de México a nivel global

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