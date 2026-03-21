Sheinbaum reivindica soberanía impulsada por Juárez y decreta a Margarita Maza embajadora histórica

La Presidenta subrayó la vigencia de principios como la igualdad ante la ley, la separación entre Iglesia y Estado y la defensa de la soberanía frente a intervenciones extranjeras

Luis Ramírez / Corresponsal

Señaló que estos elementos continúan siendo referencia para la conducción del país y para la toma de decisiones en el gobierno federal, particularmente ante los desafíos actuales.

Indicó que el decreto firmado la reconoce formalmente como embajadora histórica, al considerar su labor diplomática y política en apoyo a la causa republicana.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, respaldó el mensaje presidencial y destacó la vigencia de los principios de soberanía y defensa de la República, así como el papel de Margarita Maza en la historia nacional.

Previamente, el presidente municipal de Guelatao, Artemio Cortés Hernández, informó que la comunidad se encuentra de luto por la muerte de cuatro personas en un accidente reciente, por lo que solicitó guardar un minuto de silencio.

El acto reunió a autoridades federales, estatales y representantes comunitarios en el marco del aniversario del natalicio de Juárez, figura que la presidenta definió como vigente en la vida pública del país