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Méxicosábado, 25 de abril de 2026

Sheinbaum suma 20 reformas constitucionales en 19 meses, la mayor cifra en lo que va del siglo

La desaparición d eórganos autónomos, el plan B y la eliminación de las pensiones doradas son algunas de las iniciativas aprobadas

Rafael García

También destaca el llamado plan B, que pone límites al número de regidores y al gasto de los congresos locales, además de la ley que prohibe las pensiones doradas.

La última reforma constitucional aprobada fue la de facultar al Congreso a legislar sobre feminicidios, una iniciativa del Ejecutivo federal para prevenir y sancionar este delito desde el ámbito federal.

Le sigue Enrique Peña Nieto, con 11 reformas constitucionales enfocadas en materia político-electoral, transparencia, candidaturas independientes, energía e hidrocarburos.

En contraste, Vicente Fox fue el presidente con menos modificaciones en ese periodo, con una sola reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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