Sheinbaum suma 20 reformas constitucionales en 19 meses, la mayor cifra en lo que va del siglo

La desaparición d eórganos autónomos, el plan B y la eliminación de las pensiones doradas son algunas de las iniciativas aprobadas

Rafael García

También destaca el llamado plan B, que pone límites al número de regidores y al gasto de los congresos locales, además de la ley que prohibe las pensiones doradas.

La última reforma constitucional aprobada fue la de facultar al Congreso a legislar sobre feminicidios, una iniciativa del Ejecutivo federal para prevenir y sancionar este delito desde el ámbito federal.

Le sigue Enrique Peña Nieto, con 11 reformas constitucionales enfocadas en materia político-electoral, transparencia, candidaturas independientes, energía e hidrocarburos.

En contraste, Vicente Fox fue el presidente con menos modificaciones en ese periodo, con una sola reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas.