Sheinbaum visita centro de supercómputo en Barcelona y refuerza colaboración tecnológica con España

La presidenta recorrió el Barcelona Supercomputing Center, aliado clave para el desarrollo de la supercomputadora Coatlicue; autoridades españolas destacan cooperación científica de más de cuatro décadas

Rafael Ramírez / El Sol de México

La presidenta permaneció más de dos horas en el complejo, donde recibió explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de los sistemas de supercómputo y sus aplicaciones en Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos y predicción de fenómenos naturales.

En el encuentro también participaron el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el embajador de España en México, Quirino Ordaz.

Durante la visita, Diana Morant subrayó el alcance de la cooperación bilateral en materia científica:

“La ciencia pública es una manera de construir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y el multilateralismo. A través del BSC ha habido una colaboración de 40 años y la formación de más de mil doctores entre México y España”.

Por su parte, Mateo Valero enfatizó el papel estratégico del supercómputo y la IA en el desarrollo de los países:

“Hoy, sin computadora un país no avanza, sin inteligencia artificial un país no avanza. Hemos de dar potencia de cálculo y cambiar la educación para construir una sociedad mejor”.

El especialista explicó que una supercomputadora funciona mediante la interconexión de miles de sistemas que operan en paralelo, lo que permite resolver en horas cálculos que tomarían años a una computadora convencional.

Durante su participación en la Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta mexicana hizo un llamado a la paz y pidió destinar el 10 por ciento de armamento a un programa global de reforestación masiva, bajo el lema “en vez de sembrar guerra, sembremos vida”.

Además propuso una declaración conjunta para la no intervención en Cuba y realizar la próxima Cumbre de líderes de izquierda en 2027 en México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante