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Méxicojueves, 11 de junio de 2026

Sheinbaum y Brugada asistirán al Deportivo Los Galeana para ver inauguración del Mundial 2026

No estarán en el Fan Fest del Zócalo capitalino

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Laura Arana

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