Méxicojueves, 11 de junio de 2026Sheinbaum y Brugada asistirán al Deportivo Los Galeana para ver inauguración del Mundial 2026No estarán en el Fan Fest del Zócalo capitalinoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Laura AranaClara BrugadaClaudia SheinbaumMundial 2026NOTAS RELACIONADASMÉXICOEl Mundial de afuera: De los Galeana al AztecaMETRÓPOLI¡Es hoy! Desde distintos lugares, aficionados de todo el mundo llegan a CDMX para el partido inauguralMETRÓPOLIMundial de Futbol no interrumpe la cotidianidad en deportivo Hermanos GaleanaMás NoticiasMÉXICOExtranjeros respaldan campamentos de CNTE en Centro Histórico; mexicanos se quejanLos mexicanos y extranjeros reaccionaron diferente al plantón que mantiene la CNTE en 17 calles del Centro Histórico, con un total de 3 mil 481 casas de campañaMÉXICOEncuentran con vida a jóvenes desaparecidos en SinaloaLos ocupantes señalaron haber sido privados de su libertad en una localidad perteneciente al municipio de Rosario, SinaloaLOCALPor el Mundial, niñas y niños se “pintan” de verde en las escuelas de MazatlánAlumnos del nivel básico asisten con la playera de México como parte de la fiesta futbolera que se inaugura este díaMÉXICOSheinbaum aún analiza acudir al FIFA Fan Fest ZócaloEn su conferencia de prensa matutina, la presidenta expresó que a ella "le toca garantizar la gobernabilidad” y prefiere estar en Palacio Nacional "para poder atender cualquier tema", aunque no confirmó o rechazó sus asistenciaMÉXICOSheinbaum garantiza un Mundial 2026 sin contratiempos; México está listo, afirma Segob“Está todo el equipo del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México para garantizarlo”, dijoMÉXICOSEP ve interés político de la CNTE para afectar el MundialEl titular de la SEP, Mario Delgado, consideró que “tratan de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”DEPORTESMarco Verde y la UAS van por Récord Guinness con megaclase de boxeoEl evento se desarrollará el 18 de junio en Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los MochisMÉXICOAsesinan al periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica; Fiscalía de Veracruz investigaLuis Ángel López Valdez, periodista de Vanguardia de Veracruz y subdelegado de Cruz Ámbar, fue atacado a balazos durante la madrugada de este juevesLOCALLocalizan con vida a jóvenes de Nayarit desaparecidos en el sur de SinaloaDenuncian que fueron privados de la libertad en el Tablón Viejo, El RosarioLOCALCNTE toma el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en ChiapasLa acción forma parte de la jornada de protestas que la CNTE mantiene desde hace 11 días a nivel nacional en demanda de atención a diversas exigencias del sector educativoLO+VISTO1MÉXICOSheinbaum y Lula da Silva defienden el multilateralismo y el respeto a la soberanía de los países2MÉXICOFGR vincula a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG3MÉXICOA un día del Mundial, la CNTE se refuerza con maestros de Guerrero, Morelos e HidalgoCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Mirar el segundo plano Rogelio VarelaCorporativo / Morosidad en máximos históricosSamuel GarcíaEl observador / El silencio mexicano HR RatingsEntre bajo crecimiento, y un contexto político convulsoLO+RECIENTEMÉXICOGobierno cambia empresas por cooperativas de limpieza para el aseo de sus instalacionesMÉXICOMueren más estadounidenses en México que soldados en la guerra contra IránMÉXICOPolicía de CDMX bloquea paso a colectivos de búsqueda rumbo al AztecaLOCALContinuo ecocidio el río Pánuco: Pemex desata derrame de hidrocarburo por fallas en Refinería MaderoNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESTláloclangas OsvaldoCARTONESDentro y fuera del area Rubén