Sin confirmación en Senado por asistencia de Maru Campos; confía Laura Itzel Castillo Juárez en su presencia

Aunque la presidenta del Senado prevé que la gobernadora de Chihuahua acuda con su fiscal a la reunión convocada por comisiones, legisladores reconocen que no existe confirmación formal.

Rafael Ramírez / El Sol de México

Sin confirmación oficial

No obstante, el senador Enrique Inzunza Cázarez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que hasta el momento no existe confirmación formal por parte de las autoridades de Chihuahua.

“No tenemos confirmación formal”, respondió al ser cuestionado sobre la asistencia de la gobernadora.

Al insistirle si el fiscal había confirmado, reiteró: “No, no tenemos confirmación formal. Solamente lo que han dicho ellos a través de los medios”.

Cuestionado sobre si sería necesaria una notificación oficial, el legislador señaló que, si bien no es un requisito obligatorio, sí sería deseable por institucionalidad.

“No es necesario, pero entiendo que, entre las formalidades y la seriedad que implican las instituciones, debería de haberla”, apuntó.

Evade confirmar asistencia

Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos Galván evitó confirmar si acudirá al Senado y señaló que, por el momento, no puede emitir declaraciones debido a la investigación en curso sobre los hechos ocurridos en la zona serrana.