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Méxicoviernes, 24 de abril de 2026

SIP advierte sobre coyuntura crítica para el periodismo en las Américas y llama a evitar ataques contra la prensa

Pierre Manigaut, presidente de la SIP, sostuvo que cuando la libertad de prensa se debilita en EU, otros gobiernos del hemisferio se envalentonan para hacer lo mismo y atacar a la prensa

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

“Lo que antes eran tácticas asociadas principalmente con sistemas autoritarios, hoy cruza fronteras, vuelve los límites más difusos y aparece en lugares donde se pensaba que las instituciones democráticas eran sólidas” , dijo.

También mencionó el caso de su propio país, Argentina, donde se prohibió el ingreso de los reporteros a la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras el presidente Javier Milei descalifica al 95 por ciento de las y los periodistas.

Jornet retomó las palabras de Pierre Manigaut, presidente de la SIP, al sostener que cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, otros gobiernos del hemisferio se envalentonan para hacer lo mismo y atacar a la prensa.

Carlos Jornet también puntualizó que como parte de esta coyuntura crítica que vive el periodismo en las Américas, México, Ecuador y Perú albergaron los casos más criticos de violencia con el asesinato de dos periodistas en cada país.

Por ello, y frente a todas las problemáticas que enfrenta el periodismo, una de las resoluciones de la SIP se posicionó contra la violencia, el acoso y demás formas de intimidación contra la prensa.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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