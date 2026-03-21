“Soberanía no se negocia”, asevera Salomón Jara al recordar ideales de Benito Juárez en su natalicio

El gobernador aprovechó la conmemoración del natalicio de Benito Juárez para revivir su legado y relacionarlo con las acciones diplomáticas que México ha mantenido con EU en la historia

Luis Ramírez / Corresponsal

Indicó que el expresidente oaxaqueño defendió la soberanía como eje de la vida pública y apostó por un modelo de nación basado en la legalidad, la igualdad ante la ley y la resistencia frente a presiones externas.

Señaló que su labor contribuyó al reconocimiento internacional del gobierno de Juárez y a debilitar el respaldo al imperio de Maximiliano, mediante acciones diplomáticas y políticas desde Estados Unidos.

El gobernador consideró que el reconocimiento a Margarita Maza como embajadora histórica representa una reivindicación de su papel en la historia y de la participación de las mujeres en los procesos de transformación del país.

En el acto, también afirmó que el país enfrenta un momento en el que se requiere mantener la defensa de los principios republicanos y evitar —dijo— que México vuelva a estar subordinado a intereses externos.

“Presidenta, cuente con el respaldo de Oaxaca y de su pueblo y del pueblo de México”, reiteró.