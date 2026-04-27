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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Solicita Sheinbaum pruebas a Estados Unidos ante posibles casos de corrupción de funcionarios mexicanos

“No se encubrirá a nadie, pero siempre debe haber evidencia antes de proceder”, afirmó la mandataria

Laura Arana

En su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal destacó que no se encubrirá a nadie, pero siempre debe haber evidencia antes de proceder.

El diario estadounidense señaló que la ofensiva podría ir más allá de la revocación de visas e incluir acusaciones federales contra políticos.

Al respecto, este lunes, Sheinbaum resaltó que debe haber pruebas y recordó el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en Estados Unidos y posteriormente liberado por falta de pruebas.

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