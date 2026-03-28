Rafael García

La Cámara de Diputados admitió al 56% de las 476 personas registradas en la convocatoria para ocupar las tres Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) que el 4 de abril dejarán libres Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel este 4 de abril.

Según el acta de entrega de la Secretaría General Cámara de Diputados emitida ayer a las 20:30 horas, se admitieron a 267 personas a concurso, mientras que el resto de los registros tuvieron observaciones.

Esta fue recibida y firmada por el Comité Técnico de Evaluación, conformado por Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Selene Cruz Alcalá, propuestos por la Cámara de Diputados; e Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los aspirantes serán evaluados por el Comité del 30 de marzo al 17 de abril

Como parte de la evaluación el 6 de abril se aplicará en la Cámara de Diputados un examen de conocimientos constitucionales, jurídicos, electorales, de géneros, derechos humanos entre otros rubros.

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Tras la evaluación, el Comité integrará tres listas de cinco personas cada una con los mejores evaluados; una por cada vacante que sustituirán en el Consejero General del INE, y de donde se elegirán las próximas consejerías electorales que serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer que, al menos una persona de cada quinteta, deberá pertenecer a un grupo vulnerable.

También admitió la participación de personas con doble nacionalidad y aquellos que hayan participado en las elecciones al Poder Judicial 2025.