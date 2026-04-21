Solo dos de tres quintetas para consejerías del INE incluyen personas vulnerables 

El Tribunal Electoral ordenó modificar la convocatoria para que cada una de las quintetas incluyan personas de grupos históricamente vulnerables

Rafael García

Se trata de Armando Hernández Cruz y Martha Alejandra Tello, quienes tienen discapacidad, pero en la quinteta mixta no hay personas registradas con autoadscripción.

Según lo aprobado el pasado 27 de marzo en los proyectos presentados por Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Soto Fregoso y Claudia Valle, se modificó la convocatoria para implementar una acción afirmativa para personas históricamente relegados.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña indicó que estos grupos han sido sistemáticamente excluidos de los espacios de decisión pública, no por falta de capacidad, sino por barreras estructurales que han limitado su acceso.

Destacó que, a pesar de que en el anterior proceso de designación este Tribunal emitió una sentencia para incluir personas pertenecientes a grupos vulnerables, en esta convocatoria no se precisaron acciones afirmativas al respecto.

“Está claro que históricamente los cargos de consejería de la máxima autoridad del INE no han sido ocupados por personas pertenecientes a grupos históricamente relegados. Tales como personas indígenas, afrodescendientes o de la diversidad sexual”, señaló.