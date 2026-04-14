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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Somos México continúa peleando por 41 asambleas que le invalidó el INE

Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que ya se preparan para tomar acciones durante el Mundial, en caso de negarles el registro

Rafael García

Explicó que en los argumentos de los recursos legales se detalla que es inaplicable invalidar una asamblea cuando previamente ya se había validado, por lo que se trata de actos jurídicamente concluidos.

Es decir, explicó, en febrero de 2025 el INE ya había entregado algunas actas de asamblea a esta organización civil, sin embargo, un año después se determinó que había doble afiliación.

Detalló que para entregar el acta el INE incluso lleva a cabo una serie de investigaciones para que un mes después se entregue el acta de validación de la asamblea.

El presidente de Personas Sumando en 2025 alertó que el Tribunal Electoral podría atentar contra su registro y, por consecuencia, contra la ciudadanía.

Señaló que ya se preparan para tomar acciones  para el Mundial, en caso de negarles el registro.

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