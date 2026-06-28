Somos México promete abrir candidaturas a madres buscadoras y jóvenes: no será un instrumento de sus dirigentes, afirma Acosta Naranjo
Guadalupe Acosta Naranjo anunció que 20% de las candidaturas serán para madres buscadoras, defensores de derechos humanos y representantes de causas sociales
Rafael Ramírez / El Sol de México
Reservarán espacios para madres buscadoras y jóvenes
Convocará a construir un proyecto alternativo
Defenderán el nombre de Somos México
Ofrenda floral a Madero
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