elsoldemexico
Méxicodomingo, 28 de junio de 2026

Somos México promete abrir candidaturas a madres buscadoras y jóvenes: no será un instrumento de sus dirigentes, afirma Acosta Naranjo

Guadalupe Acosta Naranjo anunció que 20% de las candidaturas serán para madres buscadoras, defensores de derechos humanos y representantes de causas sociales

Rafael Ramírez / El Sol de México

Reservarán espacios para madres buscadoras y jóvenes

Convocará a construir un proyecto alternativo

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Defenderán el nombre de Somos México

Ofrenda floral a Madero

Rafael Ramirez
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