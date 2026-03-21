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Méxicosábado, 21 de marzo de 2026

Somos MX plantea duplicar el presupuesto en seguridad para el próximo sexenio

La organización que busca convertirse en partido político señaló la urgencia de desmilitarizar a la Guardia Nacional y que no forme parte de la Secretaría de Defensa Nacional

Montserrat Maldonado

Estrategia de seguridad de Somos MX se basa en cuatro pincipios

En segundo lugar, se apuntó a que la política de seguridad se construya desde lo local

Como tercera premisa, señaló que el Estado debe fortalecer las instituciones y la participación de la sociedad

Entre algunas de las propuestas que realizó el afiliado de Somos MX están: 

En su intervención, Valdés dijo que para lograr la disminución de la inseguridad, lo primero es reducir la violencia. 

Asimismo dijo que es importante eliminar el vínculo entre política y crimen organizado. 

También pidió diseñar políticas de seguridad específicas por estado para atacar delitos como la extorsión, el secuestro, la trata de personas y los robos.  

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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