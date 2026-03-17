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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

SomosMx acusa afiliaciones irregulares de Morena para frenar su registro como partido

La organización señaló que alrededor de 97 mil personas habrían sido afiliadas en estas condiciones, lo que calificó como una “trampa” para que no logren el registro de partido político

Rafael Ramírez / El Sol de México

El vocero de Somos México, Amado Avendaño, alertó a través de redes sociales sobre esta situación y llamó a la ciudadanía a verificar su estatus de afiliación mediante la plataforma habilitada por la organización: afiliados.somosmx.org.mx

“Si te afiliaron a Morena o cualquier otro partido sin permiso, cuéntanos”, expresó.

El vocero sostuvo que, según estimaciones de la organización, alrededor de 97 mil personas habrían sido afiliadas en estas condiciones, lo que calificó como una “trampa” para frenar la aparición de nuevas fuerzas políticas.

Asimismo, advirtió que podrían enfrentar otros obstáculos, como observaciones en materia de fiscalización, pero aseguró que la organización está preparada para responder por distintas vías. “Lo vamos a pelear con todo”, afirmó.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a revisar su situación en los padrones partidistas y denunciar cualquier afiliación indebida.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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