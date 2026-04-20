La Embajada de Canadá en México confirmó que un ciudadano canadiense falleció y otro más resultó herido tras la balacera registrada en la Pirámide de la Luna

Gloria López y Rafael Ramírez / El Sol de México

La representación diplomática canadiense también agradeció a las autoridades mexicanas por su rápida respuesta ante la situación.

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Desde la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas , cuestionó las condiciones de seguridad en el sitio turístico y exigió responsabilidades.

“Esto es lamentable y profundamente preocupante. ¿Cómo es posible que no haya seguridad en el acceso a lugares tan concurridos? ¿No existen arcos de seguridad? ¿De verdad pasaron armas y municiones sin que nadie lo notara?”, reprochó.

El priista acusó que el gobierno federal debe explicar qué falló en los protocolos de seguridad. “México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar. Con su incompetencia convirtieron Teotihuacán en una escena del crimen”, afirmó.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, lamentó lo ocurrido y confió en que las instituciones de seguridad investigarán los hechos a fondo y brindarán apoyo a las víctimas.

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