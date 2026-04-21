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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Sube conflicto diplomático entre Rusia y México por caso de menor rusa interrogada en México

Ministerio de Relaciones Exteriores convoca al embajador en Moscú por segunda ocasión en menos de un mes; acusa violación a Convención sobre Relaciones Consulares  

Roxana González

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la cancillería rusa acusó a México de no permitir que funcionarios de su consulado visitaran a Kristina:

Kristina, quien a mediados de mayo próximo cumplirá la mayoría de edad se encuentra actualmente bajo tutela de la fiscalía especial para los delitos contra las mujeres y trata de personas de México.

La cancillería rusa advirtió que, junto con las organizaciones rusas de Derechos Humanos y sociales, continuará atenta al asunto para garantizar el respeto de todos sus derechos por parte de las autoridades mexicanas.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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