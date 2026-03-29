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Méxicodomingo, 29 de marzo de 2026

Sufren policías fronterizos precariedades laborales para enfrentar al crimen organizado

Un estudio del Colegio de la Frontera Norte señala que los uniformados carecen de equipo y buenos sueldos

Roxana González

“Hay compañeros que, incluso, tienen otros trabajos, como choferes de Uber, para completar los gastos del mes, porque a muchos lo que ganamos como policías no nos alcanza”, agregó.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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