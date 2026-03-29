Sufren policías fronterizos precariedades laborales para enfrentar al crimen organizado











Ciudad de Mexico , 29 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Sólo en siete de las 32 entidades federativas que conforman la República, los policías municipales tienen salarios por encima a los determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos / Foto: Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro.com

Una investigación realizada por el Colegio de la Frontera Norte y publicada por la Universidad de Guadalajara señala que los policías municipales y estatales de las ciudades que limitan con Estados Unidos padecen falta de capacitación, de renovación de equipo, limitadas posibilidades de ascenso y bajos salarios, lo que los hace débiles para enfrentar al crimen organizado.

“Las condiciones de precariedad laboral en las que se desempeñan los policías fronterizos derivan en que estos elementos destinen parte de su sueldo para uniformarse y equiparse, afectando directamente en la cobertura de sus gastos y los de sus familias, sin que tengan alternativas de mejorar sus ingresos dentro de las propias corporaciones, propiciando con ello un espacio importante para la ilegalidad y la corrupción”, subraya la investigación.

Entre los hallazgos destaca, que si bien los uniformados consideran posible recibir algún tipo de condecoración a partir de actos heroicos, la mayoría reconoce una limitada posibilidad de obtener ascensos, estímulos o recompensas, ya que advierten que se asignan de forma discrecional.

De acuerdo con la investigación, titulada “Vulneración y vulnerabilidad uniformada: observancia de los derechos de los cuerpos policiales en el contexto fronterizo”, las fuerzas del orden han sido de las más castigadas por la “austeridad republicana”, ya que desde hace más de seis años hubo una contracción en los recursos para el programa de Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que afectó la capacitación en prevención de la violencia y de la delincuencia, así como la profesionalización y certificación policial, la adquisición de equipamiento, infraestructura y tecnologías relativas a la propia operación.

“La precariedad laboral, operativa y de seguridad de las policías municipales en México frente al narcotráfico, por ejemplo, es severa, colocándolos en una situación de clara desventaja y riesgo extremo”, afirmó Axel Balletla, especialista en seguridad de la Universidad de Texas.

En entrevista, agregó que en general, las fuerzas de seguridad atraviesan un momento crítico en todo el país, marcado por la falta de recursos, la precariedad laboral de sus elementos y la ausencia de mecanismos de coordinación con otras corporaciones, pero los oficiales fronterizos, pero en especial, los policías fronterizos se enfrentan a un ambiente de alta tensión por el crimen organizado y la migración. “Los policías a lo largo de la frontera con Estados Unidos no sólo enfrenta a los narcotraficantes que intentan cruzar droga hacia el vecino del norte, sino además a los traficantes de personas y a los propios migrantes que esperan a veces hasta meses para intentar cruzar hacia el norte, generando un ambiente de tensión con las comunidades locales y todo eso lo hacen sin recibir capacitación y lo más preocupante, con bajos bajísimos”, subrayó el experto.

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Pedro García es policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dice que desde que ingresó en la corporación, en 1998, sólo una vez le han cambiado su arma. “Nos dan uniformes cada dos años y qué hablar de capacitación, si hemos recibido un curso en el último año es mucho. Tenemos prácticas de tiro cada cuatro o cinco años, imagínese. Yo he tenido sólo dos armas en 28 años de servicio y eso porque con el incremento de la violencia del narcotráfico exigimos estar más protegidos, entonces nos dieron pistolas nuevas, pero fuera de eso no hay incentivos económicos, tenemos salarios muy bajitos a pesar de que cada día arriesgamos la vida. A los que les suben el sueldo o los cambian de nivel es por influencias”, afirmó García en entrevista telefónica con El Sol de México.

Sólo en siete de las 32 entidades federativas que conforman la República, los policías municipales tienen salarios por encima a los determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para diciembre del año pasado fue de 15 mil 905 pesos mensuales, de acuerdo con el primer informe de la Estrategia de Seguridad Pública, enviado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al Senado de la República.

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Guerrero con 10 mil 401 pesos, Tlaxcala con 10 mil 42 pesos, Michoacán con 10 mil 614 y Chiapas con 11 mil 53 pesos, son los estados con los salarios a policías más bajos en todo el país, de acuerdo con la SSPC.

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