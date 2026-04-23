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Méxicojueves, 23 de abril de 2026

Taddei cambia a titulares de Fiscalización y Asuntos Jurídicos del INE; designa cercanos a ella y a la 4T

Estos movimientos podrían no ser los únicos en las próximas horas, indicaron fuentes pertenecientes al instituto a este diario

Rafael García

Fuentes confirmaron que estos movimientos podrían no ser los únicos por las próximas horas.

Hasta el momento, el INE no se ha pronunciado al respecto.

Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).

Rafael Alfaro Garcia - Yesica Cadena
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