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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Tamaulipas, en alerta: la marea negra por derrame de hidrocarburo se acerca peligrosamente

La denominada marea negra que afecta a Veracruz y Tabasco ya está a 50 kilómetros de la costa sur de la entidad

Laura Cruz y Juan Hernández

A través de un comunicado, este grupo afirmó que “se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria” para determinar el origen del hidrocarburo detectado.

“Es importante señalar que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base y no corresponde con imágenes satelitales reales”, señala el comunicado.

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