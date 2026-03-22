En el corazón del Istmo, se destacó la fuerza cultural y política de las lenguas indígenas, al tiempo que se formalizó una estrategia nacional para acercar los derechos de las mujeres a sus comunidades

Luis Ramírez / Corresponsal

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó los reconocimientos a quienes participaron en la traducción del documento, un trabajo colectivo que busca que los derechos se entiendan en la lengua en que se vive.

En el Istmo, donde la palabra tiene peso propio, el acto no pasó desapercibido.

Aquí, la Sandunga —más que una canción— es memoria, identidad y resistencia. Y en esa misma lógica, la traducción se volvió más que un ejercicio técnico: una forma de permanencia.

Durante la ceremonia, se destacó el papel de las mujeres como principales transmisoras de las lenguas indígenas, en un país donde millones de hablantes dependen de esa cadena viva para preservar su cultura.

Las traductoras, muchas de ellas reunidas por primera vez en un mismo espacio, representaron ese vínculo entre generaciones: adaptar los derechos a cada lengua, pero también a cada contexto.

Hoy, en Tehuantepec, donde la voz se vuelve canto, el reconocimiento no solo fue institucional, fue también simbólico, porque puso en el centro a quienes, desde sus comunidades, mantienen vivas las lenguas que nombran a México.