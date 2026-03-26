Tenían temor de que la Presidenta apareciera en la boleta: Sheinbaum sobre rechazo a revocación de mandato en plan B electoral

La mandataria afirmó que se aprobó lo “más importante para combatir los privilegios de funcionarios públicos”

Montserrat Maldonado

Desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que se trata de un temor infundado.

Desde mi perspectiva, los partidos tenían temor a que si voy en la boleta y no haciendo campaña por un partido tuvieran más votos unos partidos que otros, eso es lo que les dio temor

“Yo pienso que no aprobarlo es malo para el país, pero así lo decidieron. El Partido del Trabajo votó en contra y los otros partidos también, cada quien haga su valoración”, subrayó.

Ante ello, Sheinbaum Pardo festejó que “se aprobó la parte de combatir los privilegios”.

De acuerdo con la mandataria, el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos.

En conferencia de prensa matutina, la presidenta recordó que el Plan A de la reforma electoral decía lo mismo para partidos políticos. Sin embargo, éste no fue aprobado.

Votación en el Senado