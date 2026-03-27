elsoldemexico
Méxicoviernes, 27 de marzo de 2026

TEPJF ordena que personas vulnerables y con doble nacionalidad compitan por Consejerías del INE

Los aspirantes serán evaluados por el Comité del 30 de marzo al 17 de abril. 

Rafael García

Se modifica la convocatoria para implementar una acción afirmativa para personas históricamente relegadas. Estos grupos han sido sistemáticamente excluidos de los espacios de decisión pública por barreras estructurales.

“Pretender que compitan en igualdad sin remover obstáculos perpetúa la desigualdad”, argumentó el magistrado. El magistrado destacó que en esta convocatoria no se incluyeron acciones afirmativas pese a precedentes del propio Tribunal.

Históricamente, las consejerías del INE no han sido ocupadas por personas de grupos relegados.

El proyecto considera anticonstitucional y discriminatorio impedir la participación de personas con doble nacionalidad. La impugnación surgió de un ciudadano con nacionalidad mexicana y venezolana excluido por la convocatoria.

Se declaró anticonstitucional el requisito de no tener otra nacionalidad para aspirar al cargo. La medida restringe de forma injustificada derechos de participación política y libertad profesional.

También se permitirá participar a personas registradas en elecciones judiciales al no tener vínculos partidistas. El Comité Técnico de Evaluación está integrado por perfiles propuestos por la Cámara de Diputados y la CNDH.

Las personas aspirantes serán evaluadas del 30 de marzo al 17 de abril. Hasta ahora, hay 500 personas inscritas para aspirar a estas consejerías.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Personas cuidadoras
MÉXICO

Mujeres, las más afectadas por la carga mental del trabajo de cuidados

En el estudio presentado por el Centro de Estudios Críticos de Género de la IBERO se muestra que el impacto del cuidado no se limita al tiempo o al esfuerzo físico, sino también a una presión constante de organización, previsión y responsabilidad emocional que recae de forma desproporcionada en las mujeres.

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Si no hay seguridad, no habrá inversión minera

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Las huellas de Next Energy 

emb - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Emilio Buendía

El Plan B y los contrapesos que sí operaron

image
Fausto Carbajal

Desafíos emergentes a la Seguridad Nacional

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES