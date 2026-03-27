Los aspirantes serán evaluados por el Comité del 30 de marzo al 17 de abril.

Rafael García

Se modifica la convocatoria para implementar una acción afirmativa para personas históricamente relegadas. Estos grupos han sido sistemáticamente excluidos de los espacios de decisión pública por barreras estructurales.

“Pretender que compitan en igualdad sin remover obstáculos perpetúa la desigualdad”, argumentó el magistrado. El magistrado destacó que en esta convocatoria no se incluyeron acciones afirmativas pese a precedentes del propio Tribunal.

Históricamente, las consejerías del INE no han sido ocupadas por personas de grupos relegados.

El proyecto considera anticonstitucional y discriminatorio impedir la participación de personas con doble nacionalidad. La impugnación surgió de un ciudadano con nacionalidad mexicana y venezolana excluido por la convocatoria.

Se declaró anticonstitucional el requisito de no tener otra nacionalidad para aspirar al cargo. La medida restringe de forma injustificada derechos de participación política y libertad profesional.

También se permitirá participar a personas registradas en elecciones judiciales al no tener vínculos partidistas. El Comité Técnico de Evaluación está integrado por perfiles propuestos por la Cámara de Diputados y la CNDH.

Las personas aspirantes serán evaluadas del 30 de marzo al 17 de abril. Hasta ahora, hay 500 personas inscritas para aspirar a estas consejerías.