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Méxicomartes, 28 de julio de 2026

“Terminé asqueado”: Eduardo Gallo rompe el silencio sobre García Luna, Wallace y la crisis del activismo contra el secuestro

El expresidente de México Unido contra la Delincuencia sostiene que detrás de algunos de los casos criminales más emblemáticos de las últimas décadas existieron fabricación de pruebas, intereses políticos y complicidades institucionales que terminaron por destruir el movimiento ciudadano

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

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